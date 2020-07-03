МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в июне вырос до 47,8 пункта с 35,9 пункта в мае, говорится в сообщении исследовательской организации Markit.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.

"Сезонно скорректированный индекс IHS Markit российской сферы услуг составил 47,8 баллов к завершению второго квартала, заметно превысив майский показатель 35,9 баллов", — говорится в сообщении.

Как отмечается, спад деловой активности в июне стал самым медленным за весь период сокращения с начала года. Более мягкая динамика частично была связана с возобновлением работы поставщиков услуг и интереса со стороны новых клиентов.

"Российские поставщики услуг сообщили о значительном замедлении сокращения деловой активности в июне, поскольку части сектора начали вновь открываться, причем темпы сокращения еще более замедлились с апрельского рекорда. Тем не менее, спрос был исторически подавлен, и спад в новых заказах оставался резким", — отметила экономист IHS Markit Шиан Джонс.

Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в июне также вырос — до 49,4 пункта с 36,2 пункта в мае. По словам Джонс, российский производственный сектор в июне продемонстрировал признаки возобновления работы после пандемии COVID-19, так как объемы производства и новые заказы выросли впервые за год.