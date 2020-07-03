МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Акционеры "Мечела" одобрили выплату дивидендов по привилегированным акциям по итогам 2019 года в размере 3,48 рубля на бумагу, дивиденды по обыкновенным акциям выплачены не будут, следует из сообщения компании.

Тем самым совокупный размер выплат по префам составит порядка 482,87 миллиона рублей. Остаток прибыли в размере 1,508 миллиарда рублей останется нераспределенным.

По итогам 2018 года "Мечел" выплатил дивиденды из расчета 18,21 рубля на привилегированную акцию (или порядка 2,527 миллиарда рублей в целом), обыкновенные бумаги в который раз остались без выплат.

Уставный капитал "Мечела" включает 416 миллионов 270,745 тысячи обыкновенных и 138 миллионов 756,915 тысячи привилегированных акций. В свободном обращении находится около 60% привилегированных акций, а 40% контролирует сама компания. Основным бенефициаром компании является председатель совета директоров Игорь Зюзин (50,54% обыкновенных акций).

Группа "Мечел" — глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, в ее состав входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. В 2019 году компания сохранила добычу угля на уровне 18,8 миллиона тонн, выпуск стали снизился на 7% — до 3,6 миллиона тонн.