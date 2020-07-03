Премьер Франции подал в отставку, президент ее принял
ПАРИЖ, 3 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп подал президенту страну Эммануэль Макрону прошение об отставке, глава государства его одобрил, говорится в распространенном в пятницу коммюнике Елисейского дворца.
"Эдуар Филипп сегодня подал в отставку с поста главы правительства, президент принял (прошение)", — написано в заявлении.
Там отмечается, что Филипп продолжит "вместе с членами правительства вести текущие дела до назначения нового правительства".
https://1prime.ru/state_regulation/20200703/831720338.html