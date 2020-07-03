МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в июне вырос до 48,5 пункта с уровня мая в 31,9 пункта, сообщает исследовательская организация Markit Economics.

Организация отмечает, что июньское значение стало максимальным за четыре месяца. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали рост показателя до 47,5 пункта, как показала предварительная оценка.

Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны в июне, по окончательной оценке, составил 48,3 пункта против 30,5 пункта в мае. Ожидался рост до 47,3 пункта.

Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, в июне, по окончательной оценке, составил 47 пунктов против уровня мая в 32,3 пункта. Это также максимальное значение показателя за 4 месяца. Аналитики ждали его на уровне 45,8 пункта. PMI сферы услуг Германии вырос до 47,3 пункта с 32,6 пункта в мае.

Композитный индекс деловой активности во Франции в июне, по окончательной оценке, вырос до 51,7 пункта с уровня мая в 32,1 пункта, хотя аналитики ждали роста только до 51,3 пункта. PMI страны в сфере услуг составил 50,7 пункта против 31,1 пункта месяцем ранее.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.