ПАРИЖ, 3 июл — ПРАЙМ. Президент Франции Эммнауэль Макрон назначил на должность премьер-министра страны Жана Кастекса, сообщает Елисейский дворец.

Ранее в пятницу Эдуар Филипп, занимавший должность главы правительства, подал в отставку.

"Президент Республики назначил Жана Кастекса премьер-министром и поручил ему сформировать правительство", — говорится в коммюнике.

Кастекс занимал должность мэра города Прад (департамент Восточные Пиренеи на юге Франции). В апреле ему также было поручено управлять процессом выхода страны из режима самоизоляции.