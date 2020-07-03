Новым премьер-министром Франции назначен Жан Кастекс
ПАРИЖ, 3 июл — ПРАЙМ. Президент Франции Эммнауэль Макрон назначил на должность премьер-министра страны Жана Кастекса, сообщает Елисейский дворец.
Ранее в пятницу Эдуар Филипп, занимавший должность главы правительства, подал в отставку.
"Президент Республики назначил Жана Кастекса премьер-министром и поручил ему сформировать правительство", — говорится в коммюнике.
Кастекс занимал должность мэра города Прад (департамент Восточные Пиренеи на юге Франции). В апреле ему также было поручено управлять процессом выхода страны из режима самоизоляции.
https://1prime.ru/state_regulation/20200703/831722012.html