МОСКВА, 3 июл /ПРАЙМ/. Нут становится популярной экспортной культурой в России, его поставки за первый квартал текущего года только с отгрузкой в Новороссийске составили 41,8 тысячи тонн, говорится в материалах ФГБУ "Центр оценки качества зерна".

"Нут становится популярной экспортной культурой в России. За первый квартал 2020 года через порт Новороссийск были отправлены на экспорт 41,8 тысячи тонн бобов нута", — говорится в материалах.

"Экспортные партии этой продукции идут в контейнерах через порт Новороссийск в Пакистан, Индию, Иорданию, Израиль, Египет, Турцию, Израиль, Сирию, Ливан, Ирак, в государства Персидского залива, Йемен, Великобританию. Нут также пользуется спросом в таких "экзотических" государствах, как, например, Тринидад и Тобаго", — уточняется в сообщении.

Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, объем экспорта нута из России в прошлом году составил порядка 470 тысяч тонн, или 6 миллионов долларов (с учётом всей продукции — сушеного, лущеного, неочищенного или очищенного от семенной кожуры нута и так далее).

Центр оценки качества зерна также указывает на устойчивую тенденцию роста посевных площадей под культуру, отмечая, что с точки зрения ресурсного обеспечения производство нута более выгодно на небольших площадях, например, в фермерских хозяйствах: там за счет лучшего ухода за посевами можно обеспечить высокую урожайность и доходность на гектар.

"В частности, нут получил широкое распространение в Среднем Поволжье, где урожайность пшеницы в результате засушливой погоды бывает низкой, тогда как нут обеспечивает в регионе неплохую урожайность, сопоставимую с зерновыми культурами", — говорится в материалах.