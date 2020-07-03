МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин пообещал проработать вопрос о помощи вкладчикам банков, которые потеряли средства.

На встрече президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ депутат "Справедливой России" Валерий Гартунг рассказал о проблеме 192 тысяч граждан, потерявших своих вклады в банках, и предложил найти какую-то юридическую формулу, чтобы помочь им.

"Давайте это проработаем. Я согласен. Там существует действующее законодательство – выстроена определенная цепочка тех, кто имеет право на получение определенных сумм, но если такая проблема существует, я это услышал, давайте это проработаем", — ответил Путин.

Президент РФ также заявил о том, что безработица в России с начала пандемии немного подросла, но резкого скачка удалось избежать.

"У нас, слава Богу, сейчас нет, надеюсь, и не будет уже такой вспышки безработицы в связи с коронавирусом и ограничениями, которые связаны с этим. У нас немножко подросла безработица. У нас там было около 5%, сейчас там шесть с небольшим, по-моему. А в некоторых странах очень сильно, просто скачок. Мы смогли этого избежать, пока, во всяком случае. Повторяю еще раз, надеюсь, так и будет", — сказал он в ходе встречи с рабочей группой по подготовке поправок в конституцию.

Глава Минтруда Антон Котяков в начале июля заявил, что в марте уровень безработицы составлял 4,7%, в мае этот показатель вырос до 6,1%, но сейчас темпы роста безработицы замедляются.