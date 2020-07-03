ПЕКИН, 3 июля. (Dow Jones). Серия экономических данных, опубликованных на текущей неделе, показала, что экономическая активность в Китае набирает обороты. Это стало новым признаком того, что бескомпромиссный подход Пекина к пандемии коронавируса начинает приносить дивиденды, тогда как США закрывают некоторые сектора в попытке сдержать новые вспышки вируса.

Согласно опубликованным в пятницу данным, индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг Caixin Media Co./IHS Markit в июне составил 58,4 против 55,0 в мае, так как смягчение мер борьбы с коронавирусом способствовало повышению потребительского спроса.

Июньское значение индекса значительно превышает отметку 50, которая отделает рост от спада активности, сигнализируя о быстром восстановлении по сравнению с предыдущим месяцем. Хотя экономика Китая уверенно набирает обороты, уровень активности остается ниже докризисных значений.

В феврале индекс Caixin для сферы услуг упал до исторического минимума 26,5, обозначив тем самым резкий спад активности. После этого индекс оставался на негативной территории еще в течение двух месяцев, прежде чем стать позитивным в мае.

Сильное восстановление индикатора сферы услуг Caixin соответствует другим данным, которые были опубликованы ранее на этой неделе. Правительственный PMI для непроизводственной сферы, вышедший во вторник, подскочил в июне до самого высокого уровня за семь месяцев, тогда как производственный индекс достиг трехмесячного максимума. Производственный индекс Caixin/IHS Markit в июне достиг шестимесячного максимума.

Все эти данные показывают, что жесткие меры, предпринятые Китаем в ответ на пандемию, восстановили достаточно доверия для оживления активности, и они дают основания надеяться на полное восстановление экономики позднее в этом году.

Хотя китайская стратегия может показаться слишком жесткой, искоренение эпидемии перед масштабным перезапуском экономики теперь выглядит правильным решением, говорит Дин Шуан, экономист Standard Chartered. Это особенно очевидно в свете попыток США восстановить деловую активность без укрощения Covid-19.

Учитывая неопределенность вокруг сроков и эффективности разработок вакцины против коронавируса, "преимущество этого подхода я бы назвал вполне очевидным", отмечает Дин.

За последние дни многие штаты США были вынуждены вновь закрыть бары и рестораны и требовать ношение масок в публичных местах, так как в среду число новых инфицированных впервые превысило 50 000.

Новая волна пандемии и ограничения в отношении деловой активности угрожают подорвать зарождающееся восстановление после того, как в четверг в США сообщили о втором подряд снижении уровня безработицы.

Между тем в Китае органы здравоохранения принимают агрессивные меры даже в отношении маленьких вспышек коронавируса, время от времени возникающих в разных районах страны. Последний такой кластер возник в июне вокруг крупнейшего оптового продовольственного рынка Пекина, и местные власти молниеносно и решительно отреагировали на него, введя ограничения на передвижение по столице и организовав тестирование миллионов жителей.

В пятницу Китай заявил всего два новых случая заражения внутри страны, оба из которых были выявлены в Пекине.

Опираясь на опыт по восстановлению экономики после удара, нанесенного ей 17 лет назад вспышкой атипичной пневмонии (SARS), власти Китая используют для предотвращения распространения вируса жесткие и последовательные административные меры, что позволило им создать фундамент для ускоренного восстановления экономики, говорит Дин.

Согласно опубликованным в пятницу данным, в июне общее число новых предприятий росло самыми высокими темпами с августа 2010 года. Провайдеры услуг расширяют свой бизнес в ожидании роста потребительского спроса в ближайшие месяцы, отмечает Caixin.

Восстановление спроса со стороны конечных потребителей особенно обнадеживает, поскольку с марта оживление экономики Китая было движимо в основном наращиванием производства в результате мер, принимаемых Пекином для возвращения страны к работе.

И хотя периодически возникающие очаги коронавируса вынуждают местные власти вводить новые ограничения, восстановлению экономики в масштабах Китая в целом практически ничего не препятствует, что позволяет экономистам надеяться на ее возвращение к нормальному состоянию уже во второй половине текущего года.

Эпизодические вспышки коронавируса не должны прервать восстановление экономики Китая, говорит Лянь Пин, экономист исследовательского института Zhixin Investment Research Institute в Шанхае. Он прогнозирует, что годовой рост китайского ВВП во втором полугодии 2020 года превысит 6%, что не так далеко от роста 6,1% в 2019 году.

В 1-м квартале этого года ВВП Китая сократился на 6,8%, прервав цикл непрерывного роста, продолжавшийся более 40 лет.

"Пока ситуация в целом остается под контролем, единичные вспышки в разных местах не перерастут в большие волны", — отмечает Лянь.

В опубликованных на прошлой неделе обновленных прогнозах Международного валютного фонда Китай выделяется как единственная крупная экономическая держава мира, чья экономика в этом году вырастет. В МФР полагают, что рост ВВП Китая в 2020 году составит 1%.

Несмотря на более позитивную оценку перспектив в целом, ожидания, связанные с наймом новых работников, остаются слабыми. Как показал опрос менеджеров по снабжению, респонденты обеспокоены тем, что непрекращающееся давление на рынок труда Китая, в том числе из-за беспрецедентно большого числа выпускников в этом году, а также десятков миллионов безработных трудовых мигрантов, в сочетании с экономической неопределенностью в США, которые являются крупнейшим потребителем китайских товаров, могут стать сдерживающим фактором для восстановления экономики Китая в более долгосрочной перспективе.

Эти вызовы не оставляют Пекину особых возможностей для отката мер стимулирования, введенных на фоне пандемии, отмечает Дин из Standard Chartered.

Ранее на этой неделе Народный банк Китая сообщил о планируемом снижении процентных ставок по кредитам для малых предприятий и сельских заемщиков, что станет очередным шагом в направлении общего понижения стоимости заимствований.

— Автор Jonathan Cheng; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz