МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. "Совкомфлот", судоверфь "Звезда" и "Новатэк" планируют подписать контракты на ещё 10 газовозов для проекта "Арктик СПГ 2" в июле, сообщил журналистам глава "Совкомфлота" Игорь Тонковидов.

"… Там действует дорожная карта Минфина, наверное, в июле месяце. На каждый пароход заключается отдельный контракт, 10 контрактов. Все в июле. Планируется так", — сказал Тонковидов, отвечая на вопрос, когда компания рассчитывает подписать контакты со "Звездой" и "Новатэком" на еще десять арктических газовозов для проекта "Арктик СПГ 2".

Ранее группа "Совкомфлот" разметила на "Звезде" заказы на строительство пяти танкеров на СПГ-топливе и пилотного газовоза для обслуживания проекта "Арктик СПГ 2", еще четыре аналогичных газовоза заказаны совместным предприятием "Совкомфлота" и "Новатэка" "Смарт СПГ".

"Новатэк" на правительственном уровне получил разрешение построить 10 дополнительных газовозов на зарубежных верфях со сроком сдачи в 2023-2024 годах, уточнив, что такое решение было принято, исходя из того, что в этот период ССК "Звезда" уже будет загружена заказами по строительству 15 судов-газовозов в интересах проекта "Арктик СПГ-2".

Глава "Новатэка" Леонид Михельсон в январе сообщал журналистам, что компания закажет на "Звезде" до 2030 года еще 15-17 танкеров.

Набсовет ВЭБа в 2019 году одобрил финансирование 15 танкеров-газовозов на судоверфи "Звезда" для "Арктик СПГ 2", каждое судно будет стоить около 330 миллионов долларов, общая стоимость проекта – почти 5 миллиардов долларов. Ранее в феврале ВЭБ сообщал, что уже приступил к финансированию строительства газовозов, проведены первые транши.

"Арктик СПГ 2" — второй крупнотоннажный проект производства сжиженного природного газа (СПГ) "Новатэка" после "Ямала СПГ". Ресурсная база — Утреннее месторождение в ЯНАО. В рамках проекта планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн в год каждая. Запуск первой линии запланирован на 2023 год, второй — на 2024, третьей — на 2026 год. Но представители компании периодически называют более ранние сроки для первой и третьей линий — 2022 и 2025 годы соответственно.