КИЕВ, 3 июл — ПРАЙМ. Правление Нацбанка Украины продолжит работу после отставки главы регулятора Якова Смолия, призывает правительство к сотрудничеству, заявила первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова на брифинге в пятницу.

Верховная рада Украины по предложению президента Владимира Зеленского в пятницу уволила Смолия с должности главы Национального банка страны. По украинскому законодательству Рада назначает и увольняет главу Нацбанка по представлению президента.

"Правление Национального банка с уважением относится к решению главы касательно отставки. На данный момент мы, понимая свою ответственность, остаемся работать с целью сохранения и обеспечения макрофинансовой стабильности и стабильности работы финансового сектора", — сказала Рожкова.

Она добавила, что до назначения нового главы Нацбанка исполнять функции руководителя регулятора и от имени правления призвала правительство и президента к сотрудничеству.

"Мы обращаемся к правительству, президенту и политикам, и призываем их к эффективному сотрудничеству с Нацбанком, к сотрудничеству, которое даст возможность нам выполнять возложенные на нас функции конституцией и законом Украины о национальном банке", — заявила Рожкова.

Экс-глава Нацбанка Украины Яков Смолий считает, что его отставка не скажется на сотрудничестве страны с Международным валютным фондом, так как речь идёт о работе "с институциями, а не персоналиями".

МВФ после заявления Смолия об отставке заявил, что Украина должна сохранять независимость своего центробанка после смены руководителя.

"Международный валютный фонд, как и другие финансовые институции, которые работают с Украиной, работают не с персоналиями, они работают с институциями. Если институция придерживается тех правил и законов, порядков, которые понятны нашим партнерам, я не вижу проблем в продолжении сотрудничества с такими органами", — сказал Смолий на брифинге в пятницу, который транслировался онлайн.

Смолий, занимавший должность главы Нацбанка с марта 2018 года, в среду написал заявление об отставке, объяснив это "систематическим политическим давлением" на регулятор, и подал заявление президенту. По украинскому законодательству, Рада назначает и увольняет главу Нацбанка по представлению президента.