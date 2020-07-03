МОСКВА, 3 июл /ПРАЙМ/. Казначейство РФ на аукционе 9 июля предложит банкам на депозиты 50 миллиардов рублей, говорится в материалах ведомства.

Ведомство предложит 50 миллиардов рублей на 14 дней. Дата внесения средств — 10 июля, возврата — 24 июля. Ставка составит 4,29% годовых.

Казначейство РФ совместно с Минфином и ЦБ с 2008 года регулярно размещает средства федерального бюджета на банковские депозиты, когда остаток средств на едином счете федерального бюджета превышает уровень, необходимый для оплаты предъявленных денежных обязательств.