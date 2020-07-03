МИНСК, 3 июля /ПРАЙМ/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит в пятницу встречу с главой российского Сбербанка Германом Грефом, сообщает белорусское госагентство Белта.

Греф находится с рабочим визитом в Белоруссии. Как ожидается, вечером в пятницу Лукашенко и Греф примут участие в торжественной церемонии открытия мультимедийного светомузыкального фонтана, который стал подарком Минску от Сбербанка в День Независимости республики. Идея такого подарка возникла год назад, когда глава Сбербанка посещал с рабочим визитом Белоруссию и встречался с белорусским лидером.

В Белоруссии работает ОАО "БПС-Сбербанк", основным акционером которого выступает российский Сбербанк (98,43% акций). БПС-Сбербанк входит в топ-5 по размеру активов среди белорусских банков.