МИНСК, 3 июл /ПРАЙМ/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Сбербанк России мог бы поучаствовать в финансировании крупных инвестиционных проектов в республике, сообщает госагентство Белта.

"Если Сбербанк готов участвовать в этом большом деле, буду только рад приветствовать вас здесь в финансировании больших объемов нашей экономики", — сказал глава белорусского государства на встрече с председателем правления ПАО "Сбербанк России" Германом Грефом, который находится с визитом в Минске.

Лукашенко пояснил, что власти Белоруссии планируют "как в советские времена составить перечень инновационных объектов, которые мы должны ввести в новой пятилетке". "И обязательно договориться по финансированию, чтобы они не превратились в долгострои. Я хотел бы с вами обсудить ряд этих проектов", — предложил белорусский лидер.

Греф находится с рабочим визитом в Белоруссии. Как ожидается, вечером в пятницу Лукашенко и Греф примут участие в торжественной церемонии открытия мультимедийного светомузыкального фонтана, который стал подарком Минску от Сбербанка в День Независимости республики. Идея такого подарка возникла год назад, когда глава Сбербанка посещал с рабочим визитом Белоруссию и встречался с белорусским лидером.