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МИНСК, 3 июля /ПРАЙМ/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит в пятницу встречу с главой российского Сбербанка Германом Грефом, сообщает белорусское госагентство Белта.

Греф находится с рабочим визитом в Белоруссии. Как ожидается, вечером в пятницу Лукашенко и Греф примут участие в торжественной церемонии открытия мультимедийного светомузыкального фонтана, который стал подарком Минску от Сбербанка в День Независимости республики. Идея такого подарка возникла год назад, когда глава Сбербанка посещал с рабочим визитом Белоруссию и встречался с белорусским лидером.

В Белоруссии работает ОАО "БПС-Сбербанк", основным акционером которого выступает российский Сбербанк (98,43% акций). БПС-Сбербанк входит в топ-5 по размеру активов среди белорусских банков.

Во время встречи, в частности, речь зашла о построенном на средства группы Сбербанка фонтане. "Очень нравится тем, кто это видел. Это действительно украшение нашей Беларуси. Я вам за это очень благодарен", — приводятся в сообщении слова Лукашенко.

Фонтан установлен на реке Свислочь в парке имени Янки Купалы в центре Минска. Возводить фонтан начали в феврале 2020 года. Белорусская "дочка" "БПС-Сбербанк" выделила на него более 6 миллионов белорусских рублей (более 1,2 миллиона долларов). Фонтанный комплекс состоит из более чем 200 струй, которые поднимаются на высоту до 30 метров и могут создавать различные эффекты, он оснащен видео- и лазерной установкой для проецирования изображения на водный экран. Планируется, что светомузыкальное представление будет показываться ежедневно в вечернее время — с 22.00 до 23.00 (совпадает с мск).