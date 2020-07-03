МОСКВА, 3 июл /ПРАЙМ/. Сенатор Константин Долгов и депутат Владимир Гутенев внесли в Госдуму законопроект о наделении Минпромторга России полномочиями осуществлять мониторинг страны происхождения закупаемых для государственных и муниципальных нужд товаров, в том числе у организаций ОПК, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Согласно документу, мониторинг таких закупок будет осуществляться министерством с использованием единой информационной системы и на основе статистической информации о закупках, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, при этом в рамках мониторинга будет возможно оценить квоту закупок российских товаров в отношении каждого заказчика.

Мониторинг будет являться дополнительным инструментом, направленным на поддержку российских товаропроизводителей, в рамках закона о контрактной системе в сфере госзакупок (44-ФЗ), поясняют разработчики, а его результаты будут оформляться в виде ежеквартального, а также годового аналитического отчета и представляться Минпромторгом в правительство РФ; требования к содержанию и порядку подготовки таких отчетов и сроки их подготовки определит кабмин.

Также предполагается, что в аналитических отчетах, которые в соответствии с законопроектом будут ежеквартально рассматриваться на заседаниях правительства, будет даваться оценка эффективности мер предоставления преимуществ в отношении закупок российских товаров, а также определяться меры совершенствования законодательства о контрактной системе в сфере закупок и связанных с ними нормативных правовых актов.

Долгов и Гутенев в пятницу также внесли законопроект о наделении Минпромторга полномочиями осуществлять мониторинг страны происхождения закупаемых госкорпорациями и госкомпаниями товаров, в том числе у организаций оборонно-промышленного комплекса. Пояснялось, что этот мониторинг будет дополнительным инструментом, направленным на поддержку российских товаропроизводителей в рамках закона о закупках отдельных видов юрлиц (223-ФЗ).