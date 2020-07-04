МОСКВА, 4 июл /ПРАЙМ/. Набор продуктов для приготовления окрошки в Москве подорожал за год на 14% — до 799 рублей, говорится в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД", имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Эксперты проанализировали данные о продажах с 1 по 28 июня, поступившие с более чем 900 тысяч касс со всей России. В продуктовый набор для приготовления окрошки вошли картофель (один килограмм), квас (1,5 литра), вареная колбаса (300 грамм), зеленый лук и укроп (по одному пучку), редис и огурцы (по одному килограмму), сметана (250 грамм) и яйца (десять штук).

"В Москве затраты на базовый набор продуктов для окрошки составляют 799 рублей, что на 14% выше, чем в прошлом году", — подсчитали эксперты.

Кроме того, аналитики рассмотрели, как за год изменилась стоимость компонентов любимого россиянами летнего блюда, если исходить из традиционного рецепта: 230 грамм редиса, 400 грамм картофеля, пять яиц, 300 грамм огурцов, 300 грамм вареной колбасы, 230 грамм сметаны, литр кваса и по одному пучку лука и укропа.

"При расчете стоимости исходя из традиционного рецепта, средний размер затрат — 495 рублей, что на 9% выше, чем в прошлом году", — говорится в исследовании.