МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило проект о введении обратного акциза на этан и сжиженные углеводородные газы (СУГ), сообщается на сайте кабмина.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ в части введения обратного акциза на этан, сжиженные углеводородные газы и инвестиционного коэффициента, применяемого при определении размера обратного акциза на нефтяное сырьё" и внести его в Госдуму в установленном порядке", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что этот законопроект направлен на развитие нефтегазохимического комплекса России.

Правительство с 2018 года обсуждает вопрос о разработке законопроекта, вводящего обратный акциз на этан и СУГ для стимулирования нефтегазохимии, однако ведомствам долго не удавалось прийти по нему к общему знаменателю. В частности, спорным оставался вопрос компенсации обратного акциза на СУГ.

В мае президент РФ Владимир Путин дал поручения правительству по итогам совещания о поддержке энергетической отрасли, среди которых — обеспечить установление вычета по акцизу на этан и СУГ в зависимости от объема инвестиций в нефтегазохимические мощности. Поручение должно было быть выполнено до 15 июня, ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

При этом чуть ранее глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что ведомство вместе с Минфином подготовили и внесли в правительство законопроект, направленный на развитие нефтехимии и нефтепереработки, а содержащиеся в документе меры позволят привлечь около 3 триллионов рублей новых инвестиций в отрасль.

В июне вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщал, что закон об обратном акцизе может заработать уже в 2020 году.