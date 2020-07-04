МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Правительство России одобрило выделение средств на проведение в регионах мероприятий по временному трудоустройству россиян, находящихся под угрозой увольнения, и для безработных, сообщается на сайте кабмина.

"О выделении Роструду из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетных ассигнований на предоставление бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Сообщается, что проектом распоряжения предполагается выделение средств на софинансирование в 79 субъектах РФ мероприятий по организации временного трудоустройства граждан, находящихся под риском увольнения, организацию общественных работ для тех, кто ищет работу и кто обратился в органы службы занятости, а также безработных.

"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении.