ВАШИНГТОН, 4 июл — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подписал закон о продлении программы поддержки малого бизнеса, сообщил в субботу Белый дом.

Первоначально программа кредитования малого бизнеса на 660 миллиардов долларов действовала до вторника, но конгресс проголосовал за ее продление до 8 августа.

Программа компенсирует малому бизнесу расходы на аренду помещений и зарплаты сотрудникам при условии, что малое предприятие не будет проводить увольнений.

Программа продлена на фоне резкого роста случаев коронавируса в США в июне и отмены ранее введенных послаблений в ограничениях во многих штатах.