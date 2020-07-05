МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Правительство России выделило более 4 миллиардов рублей на создание временных рабочих мест, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

"Более 4 миллиардов рублей будет направлено регионам в 2020 году на частичное возмещение расходов по оплате труда сотрудников при создании временных рабочих мест", — говорится в сообщении.

Уточняется, что гражданам, обратившимся в службы занятости, а также безработным предложат трудоустройство в строительстве, агропромышленном комплексе, в сфере транспорта, в ЖКХ, на благоустройстве территорий, а также в соцслужбах по уходу за пожилыми людьми.

Кроме того, на предприятиях, где сотрудников перевели на неполную занятость, можно будет организовать дополнительную временную работу.

Отмечается, что эти меры позволят временно трудоустроить более 80 тысяч человек. Средства будут выделены из резервного фонда правительства, а Роструд проконтролирует их целевое использование.