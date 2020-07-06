МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Глава внешнеполитического ведомства Великобритании Доминик Рааб в понедельник объявит имена россиян и граждан Саудовской Аравии, в отношении которых страна введет санкции за нарушение прав человека в рамках "поправки Магнитского", пишет Financial Times со ссылкой на самого главу МИД.

Как стало изсестно газете, некоторым гражданам России запретят въезжать в Соединенное Королевство. Их счета в банках Британии будут заморожены.

Издание пишет, что в новом санкционном списке будут значиться имена "исполнителей пыток, убийц и насильников".

Лондон считает, что в черный список Рааба войдут имена причастных к смерти юриста Сергея Магнитского в 2009 году.

Газета пишет, что новые санкции вступят в силу немедленно после их оглашения.

Добавляется, что в перечень, по всей видимости, также будут включены имена подданных Саудовской Аравии: они подозреваются в причастности к убийству саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи.

"При помощи этого законодательного акта Великобритания получит новые полномочия и сможет помешать въезжать в Британию тем, кто причастен к грубым нарушениям прав человека, направлять денежные средства в наши банки и извлекать выгоду из нашей экономики", — цитирует издание слова Доминика Рааба.

Глава британского МИД отметил, что в 2020 году, немного позднее, черный список планируют расширить. Под ограничения могут попасть люди, подозреваемые в коррупции, а также лица, которых подозревают в притеснении журналистов и оскорблении людей из-за их религиозных убеждений.

Рааб в то же время признает, что "несколько обеспокоен" тем, как новый санкционный режим скажется на двусторонних отношениях. Но, отмечает он, "с моральной точки зрения, так будет правильно сделать".

Дело Магнитского, которого британский дипломат считает "Солженицыным своего поколения", "очень близко его сердцу".

Лондон в октябре 2018 года заявлял, что после выхода страны из ЕС начнется применение собственного санкционного законодательства. Кабинет министров говорил, что опубликует национальные списки лиц, подпадающих под санкции, "в обычном режиме" в электронной базе законодательных документов.