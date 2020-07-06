МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Правительство по поручению президента России Владимира Путина выделило еще 3,6 миллиарда рублей на выплаты соцработникам, сообщает пресс-служба кабмина.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Порядка 3,6 миллиарда рублей будет дополнительно направлено на специальные выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска", — говорится в сообщении.

Общий объем бюджетных средств на эти цели превысит 11 миллиардов рублей.

Для врачей в соцорганизациях предусмотрена доплата 40 тысяч рублей за работу в течение одной рабочей смены (14 дней), а при выявлении в организации коронавируса – 60 тысяч рублей. Для среднего медперсонала, лаборантов, медсестер, инструкторов и ряда других работников из этой категории – 25 тысяч рублей и 35 тысяч рублей соответственно.

Также соцработникам, специалистам по соцработе, работе с семьей, психологам, воспитателям, логопедам, музыкальным работникам, библиотекарям и другому персоналу полагается по 25 тысяч рублей и по 35 тысяч рублей, если в учреждении выявлен коронавирус.

Младший медицинский персонал получает по 15 тысяч рублей и по 20 тысяч рублей. Выплаты техническому персоналу составляют 10 тысяч рублей и 15 тысяч рублей соответственно.

Ранее глава государства поручил поддержать работников соцорганизаций. Отмечается, что право на пособие сохраняется, даже если специалист вынужден прервать свою смену из-за обнаруженного у него коронавируса или других заболеваний.