МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) в январе-июне 2020 года сократила перечисления в бюджет РФ в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 2,042 триллиона рублей, следует из сообщения ведомства.

"За шесть месяцев 2020 года сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами, составила 2041,78 миллиарда рублей", — говорится в сообщении. Годом ранее объем перечислений составлял 2,729 триллиона рублей.

При этом в мае текущего года в бюджет было перечислено 284,75 миллиарда рублей.