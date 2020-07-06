МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Кабмин планирует в трехмесячный срок разработать и утвердить программу социально-экономического развития Дальнего Востока, сообщил в ходе совещания с вице-премьерами премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Правительство приступило к разработке национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока. Соответствующий указ подписан президентом. Программа будет разработана и утверждена в трехмесячный срок. Это документ, который определит пути развития Дальнего Востока до 2024 года и на перспективу до 2035 года", — сказал он.

По словам Мишустина, цель программы — в ближайшие 4 года добиться, чтобы на Дальнем Востоке все показатели качества жизни людей и экономического развития росли быстрее, чем в среднем по России.

"Программа предусматривает рост объемов строительства жилья более чем в 1,5 раза, создание комфортной городской среды, повышения доступности медицины и образования, всех услуг и сервисов, которые необходимы людям. Комплекс таких мер позволит преодолеть застарелую проблему Дальнего Востока — миграционный отток населения", — уточнил глава правительства.

Он подчеркнул, что важная часть нацпрограммы — оздоровление инвестклимата, увеличение объема накопленных инвестиций до 800 миллиардов рублей, а также создание свыше 200 предприятий на территориях опережающего социально-экономического развития и в свободном порту Владивосток. "Это даст региону более 30 тысяч новых рабочих мест", — уточнил он.

"Особое внимание будет уделено поддержке малого и среднего предпринимательства, развитию ключевых отраслей экономики, в том числе высокотехнологичных и ориентированных на экспорт", — заключил Мишустин.

Мишустин поручил вице-премьеру Юрию Трутневу лично контролировать ход подготовки нацпрограммы по развитию Дальнего Востока. "Юрий Петрович, здесь я прошу вас лично контролировать ход разработки национальной программы и, соответственно, регулярно об этом докладывать", — сказал Мишустин.