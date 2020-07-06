МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Fodina B.V. (структура чешской PPF Group NV Петра Келлнера) сократила свою долю в Polymetal International plc до 3,82% (18 миллионов 41,836 тысячи акций), следует из сообщения золотодобывающей компании.

До сделки доля Fodina составляла 6,5% (или 30 миллионов 583,504 тысячи акций), из которых 2,67% голосующих бумаг общества находились в прямом распоряжении, а пакет в размере 3,83% был передан по договорам РЕПО (теперь этот объем составляет 3,82%). Дата уведомления компании — 3 июля.

В конце июня агентство Блумберг со ссылкой на материалы к размещению сообщало, что PPF Group продает 12,5 миллиона акций компании Polymetal, составляющих порядка 2,66% капитала золотодобытчика, по цене 15,75 фунта стерлингов за акцию.

Выпущенный акционерный капитал Polymetal включает 471 миллион 801,891 тысячи обыкновенных акций без номинала, более 50% находятся во владении институциональных и частных инвесторов. Группе ИСТ Александра Несиса и его партнеров принадлежит порядка 28% акций, под контролем банка "ФК Открытие" находятся 6,9%.