МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Каждая пятая компания ФРГ опасается банкротства из-за пандемии COVID-19, сообщил со ссылкой на собственное исследование экономический институт IFO.

Согласно исследованию, 21% компаний заявили в июне, что ограничения, введенные в связи с пандемией, "угрожают их существованию", сообщила пресс-служба института. В этой связи в ближайшие месяцы "может возникнуть волна банкротств", сообщили в IFO.

Данные настроения превалируют в сфере услуг, 27% компаний этой отрасли разделяют озабоченности в связи с пандемией. В торговле о возможной угрозе существованию заявили 18% фирм, в промышленности — 17%, в строительстве — только 2% компаний.

В группе риска оказались туристические бюро и операторы (85% обеспокоены угрозой банкротства), отельеры (76%), рестораны (67%). Кроме того, 55% артистов, музыкантов и художников, а также 50% круизных компаний и 48% фирм, связанных с кинопроизводством, выражают опасения за свое существование в связи с пандемией.

В промышленности давление ощущают прежде всего металлопроизводители (53%), в торговле — компании в сфере розничной продажи (21%), сообщили в IFO.