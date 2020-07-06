МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в еврозоне в мае вырос на 17,8% по сравнению с апрелем, говорится в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат.

Аналитики полагали, что в мае показатель вырос в месячном выражении на 15%.

В годовом исчислении объем розничных продаж в еврозоне в отчетном месяце уменьшился на 5,1%, хотя аналитики ждали снижения на 7,5%.

В Евросоюзе розничные продажи в мае выросли на 16,4% по сравнению с апрелем, а в годовом исчислении — сократились на 4,2%.

Наибольшее снижение продаж в годовом выражении в мае зафиксировано в Болгарии (-20,4%), а также в Люксембурге (-19,7%) и Испании (-17,9%). Самый сильный рост отмечен в Германии (+7,2%), Дании (+6,6%) и Австрии (+4,8%).

Объем продаж продовольствия и табачной продукции в еврозоне в годовом выражении в мае вырос на 4,9%, а в ЕС — на 4,1%. Розничные продажи непродовольственных товаров в годовом выражении упали на 9% в еврозоне, а в Евросоюзе — на 6,9%.