КИЕВ, 6 июл — ПРАЙМ. Украинские экспортеры потеряли от трех до четырех миллиардов долларов из-за укрепления национальной валюты – гривны в 2019 году, сообщил в понедельник глава совета Нацбанка Украины Богдан Данилишин.

Ранее глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан заявил, что недостатки макроэкономического прогнозирования, в частности, относительно курса гривны, привели к тому, что в январе 2020 года государственный бюджет Украины недополучил 2,3 миллиарда гривен (почти 94 миллиона долларов).

"По нашим оценкам, убытки отечественных экспортеров от крепкой гривны в прошлом году составили от 3 до 4 миллиардов долларов США", — написал Данилишин на своей странице в Facebook.

При этом он отметил, что колебаний курса гривны можно было бы избежать, если бы Национальный банк был более решительным в начале цикла смягчения монетарной политики, как в контексте снижения учетной ставки, так и валютных интервенций на межбанковском рынке.

В прошлом году на Украине наблюдалось укрепление курса гривны. Оксана Маркарова, занимавшая должность министра финансов страны, сообщала, что такое укрепление связано с дополнительными долгосрочными инвестициями в страну и другими положительными сдвигами в экономике.