6 июля — Dow Jones. Хотя некоторые из последних данных и указывают на то, что американская экономика начинает преодолевать худшие последствия пандемии коронавируса, появились также и намеки на то, что руководство Федеральной резервной системы США готовится к тому, что мир уже не будет прежним, даже если пандемия будет взята под контроль.

В опубликованных 1 июля протоколах июньского заседания Комитета ФРС по операциям на открытом рынке отмечается, что руководители центрального банка обратили внимание на появление первых признаков долгосрочных изменений в форматах участия американцев в экономической жизни. Пандемия оставила миллионы людей без работы, тогда как другие были вынуждены продолжать работу из дома. Такая ситуация поднимает вопросы, например, о будущем рынка коммерческой недвижимости и возможной реорганизации предприятиями своей деятельности с учетом сохраняющихся угроз здоровью и/или вынесенных за время кризиса уроков.

Руководители ФРС, участвовавшие в заседании 9-10 июня, также отметили вероятность окончательного прекращения деятельности многих предприятий из-за добровольного социального дистанцирования и "структурных сдвигов" в экономике. "Отмечая продолжающиеся изменения в структуре производства и организации производственных процессов, участники предположили, что некоторые из них, вероятно, будут сохраняться еще долго после угасания пандемии коронавируса, что приведет к заметному вытеснению предприятий и работников из некоторых секторов и их перераспределению между отраслями", — говорится в протоколах.

Президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли 1 июля дала интервью газете Washington Post, в котором ей задали вопрос о судьбе сектора коммерческой недвижимости. Она ответила, что "все это придется переосмысливать".

Дейли также сказала, что "сейчас очень важно думать не о том, что надо сделать, чтобы мир вернулся в прежнее состояние, а о том, как совершить разворот и начать работу над тем миром, который, вероятно, сформируется впоследствии".

Что касается рынка труда, то многие экономисты и представители центрального банка полагают, что чем быстрее работники вернутся на рабочие месте, тем меньше долгосрочного ущерба будет нанесено рынку.

В опубликованном недавно докладе Национальное бюро экономических исследований предупреждает, что потрясения, подобные нынешнему, в действительности намного серьезнее, чем принято полагать. Заработав шрамы в результате болезненного опыта, люди склонны опасаться его повторения в будущем, и цена этой тревоги "во много раз выше оценочных краткосрочных потерь в производстве", отмечают в докладе эксперты ФРС-Сент-Луиса, Нью-Йоркского университета и Колумбийского университета.

"Даже если через год вакцина всех вылечит от Covid-19, последствия этого кризиса будут ощущаться в американской экономике еще много лет", — добавляют они.

Между тем, хотя руководители ФРС и готовятся к работе в измененной экономической реальности, долгосрочные оценки экономического роста, уровня безработицы и инфляции в опубликованных обновленных прогнозах они пересматривать не стали.

Вероятно, что в центральном банке не видят опасности того, что шрамы останутся надолго. Еще более вероятно, что колоссальные масштабы неопределенности, обозначенные руководителями ФРС в своих обсуждениях, не позволяют им с уверенностью прогнозировать даже краткосрочные показатели экономики, а для переоценки долгосрочных перспектив у них пока нет достаточной информации.

— Автор Michael S. Derby, michael.derby@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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