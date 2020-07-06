МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провел рабочую встречу с председателем совета директоров УК "Сибантрацит" Катериной Босов. Они обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в экономике и социальной сфере региона, об этом сообщается на сайте правительства Новосибирской области.

Травников отметил значительный вклад компании в развитие Новосибирской области. Предприятия Группы "Сибантрацит" являются крупнейшими налогоплательщиками региона. "Спасибо, что компания не меняет своих планов в Новосибирской области, намерена и дальше развиваться в соответствии с теми графиками, которые мы ранее обсуждали", – сказал губернатор.

Катерина Босов рассказала, что предприятия Группы работают стабильно, компания исполняет все свои обязательства – как перед клиентами, так и перед регионом. Она оказывает области всестороннюю поддержку, развивая проекты в области спорта, образования, здравоохранения.

"Сибантрацит" является учредителем ХК "Сибирь", оказывает активную поддержку клубу и участвует в капитальном ремонте Ледового дворца спорта "Сибирь". С этого года при участии компании на территории Новосибирской области разворачивается программа "Учитель для России". Совместно с правительством области идет работа по улучшению качества образования в ведущих ВУЗах. В мае "Сибантрацит" построил в Искитимском районе мобильный госпиталь для борьбы с коронавирусом.