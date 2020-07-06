МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Наиболее высокие пенсии россияне получают в Чукотском и Ненецком автономных округах, Камчатском крае и Магаданской области, следует из доклада о результатах комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей в 2019 году, размещенного на сайте Минтруда.

В докладе отмечается, что, по данным ПФР, на 1 января 2020 года средний размер пенсии в целом по Российской Федерации составил 15 697,46 рублей.

В разрезе федеральных округов наиболее высокий средний размер пенсии отмечен в Дальневосточном (17 472,86 рубля) и Северо-Западном (17 378,02 рублей) федеральных округах. Наименьший в Северо-Кавказском (13 545,01 рублей), Южном (14 390,04 рублей) федеральных округах и городе Байконур (13 494,43 рубля).

"В разрезе субъектов Российской Федерации наибольший средний размер пенсии был установлен в Чукотском (28 219,13 рублей) и Ненецком (25 215,13 рублей) автономных округах, Камчатском крае (24 409,59 рублей), Магаданской области (24 304,94 рубля)", — говорится в докладе.

Уточняется, что наименьший размер пенсий фиксируется в Дагестане (12 411,37 рублей), Калмыкии (13 350,12 рублей), Кабардино-Балкарии (12 473,37 рубля).

В Российской Федерации нет пенсионеров с ежемесячным доходом ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания, добавляется в докладе.