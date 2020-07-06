МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Каждый пятый пенсионер в России продолжает работать после выхода на пенсию, следует из доклада о результатах комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей в 2019 году, размещенного на сайте Минтруда.

"Доля работающих пенсионеров в общей численности пенсионеров, состоящих на учете в системе ПФР, увеличилась и на 1 января 2020 года составила 19,6% (на 1 января 2019 года — 19,4%). После выхода на пенсию продолжает трудиться каждый пятый пенсионер", — говорится в нем.

Согласно докладу, наиболее высокая доля пенсионеров, которые обратились за помощью в поиске работы в службу занятости, во Владимирской, Калужской, Смоленской, Московской областях и Хабаровском крае. Наименьшая — в Ингушетии, Чечне, Кабардино-Балкарии, Дагестане.