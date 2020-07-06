МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Июльские выплаты на детей от 0 до 16 лет перечислены родителям 26 миллионов детей, сообщила пресс-служба Минтруда.

"По состоянию на 6 июля, единовременные выплаты перечислены родителям 26 миллионов детей от 0 до 16 лет. Эта выплата стала первой в России, которая была организована по принципам социального казначейства", — говорится в сообщении.

Уточняется, что благодаря этому выплата по 10 тысяч рублей без дополнительных заявлений была переведена 99% семей, ранее получивших ежемесячные пособия на детей от 0 до трех лет и единовременные выплаты на детей от трех до 16 лет.

"Мы впервые отработали меру социальной поддержки по принципам социального казначейства. Эти принципы подразумевают оперативную поддержку граждан без сбора дополнительных документов и даже подачи заявления, если ранее гражданин уже обращался за аналогичной поддержкой. Технический алгоритм, отработанный при начислении первых выплат, позволил оперативно обработать данные и перечислить средства родителям, если они уже обращались за ранее введенными мерами поддержки", — заявил глава министерства Антон Котяков, слова которого приводит пресс-служба.

При начислении июльской выплаты Пенсионный фонд использовал данные, представленные родителями при обращении за ежемесячным пособием на детей от 0 до трех лет за период апрель-июнь и единовременной выплатой на детей от трех до 16 лет, которая начала выплачиваться с 1 июня.

Право обратиться за этими мерами поддержки сохраняется до 1 октября, добавили в Минтруде.