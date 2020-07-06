МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. "Русал", один из крупнейших акционеров "Норникеля", считает размер ущерба от аварии в Норильске неожиданным и ждет от менеджмента "Норникеля" источников его покрытия, сообщил РИА Новости представитель компании.

Ранее в понедельник Росприроднадзор оценил ущерб экологии, нанесенный аварией в Норильске, почти в 148 миллиардов рублей. В том числе вред, причиненный водным объектам, оценен на сумму 147, 046 миллиарда рублей и почвам на — 738,6 миллиона рублей. "Представитель "Норникеля" заявил журналистам, что компания пока не получила документы "Росприроднадзора".

"Размер штрафа, предъявленного Росприроднадзором "Норникелю" в связи с аварией в Норильске, является для нас неожиданным. Мы рассчитываем, что в самое ближайшее время будет созвано заседание совета директоров, на котором управляющий партнёр и менеджмент предложат источники покрытия убытков от такого беспрецедентного штрафа. Мы уверены, что совместными усилиями акционеры смогут найти решение в этой непростой ситуации", — сказал представитель "Русала".

Президент России Владимир Путин ранее поручил до 1 сентября оценить вред окружающей среде, причиненный из-за разлива дизельного топлива в Норильске.

Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края был введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК.