БАКУ, 6 июл – ПРАЙМ. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что экономика страны будет устойчивой даже при цене нефти 14 долларов за баррель.

"Если говорить о нашем бюджете, то мы брали расчет на цену на нефть на уровне 55 долларов за баррель, но мы сегодня видим, что на протяжении шести месяцев средняя стоимость нефти составляет 38 долларов за баррель. Это большая потеря для нас", — заявил Алиев в интервью ряду местных телеканалов.

По его словам, низкие цены на нефть в первую очередь отразятся на социальном благосостоянии населения из-за сокращения инвестиционных трат и роста безработицы.

"Но я уверяю, мы будем стоять на ногах при цене нефти и 14 долларов за баррель, мы создали экономическую базу с большим потенциалом. Мы способны выстоять против любого кризиса", — сказал президент.

Мировые котировки нефти в понедельник вечером не показывают единой динамики, трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг пандемии коронавируса, оценивая перспективы по спросу, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.29 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,3% — до 42,93 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,42% — до 40,48 доллара за баррель.