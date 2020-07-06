МОСКВА, 6 июл /ПРАЙМ/. Российские банки получили от заемщиков-физлиц более 2,3 миллиона заявок на реструктуризацию, уже провели ее по ссудам на общую сумму свыше 625 миллиардов рублей, говорится в информационном бюллетене ЦБ.

"За период с 20 марта по 30 июня банками была проведена реструктуризация кредитных договоров на общую сумму свыше 625 миллиардов рублей", — сказано в документе.

Всего банки получили от заемщиков более 2,3 миллиона обращений за реструктризацией, рассмотрели из них 2,2 миллиона заявок. При этом кредитные организации удовлетворили 1,36 миллиона заявлений, отказали – по 841,6 тысячи обращений. Таким образом, доля одобренных требований составила 61,7% от рассмотренных.

Регулятор отметил, что на фоне постепенного снятия ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции, количество поступающих заявок на реструктуризацию кредитных обязательств продолжает снижаться. Так, если за период с 4 по 17 июня от заемщиков поступило около 158 тысяч заявлений, то за период с 18 по 30 июня этот показатель снизился до 99 тысяч обращений.

В банках в настоящее время на рассмотрении находится 103 тысячи требований, из них 55,9% – по потребительским кредитам физических лиц, 20,1% – по кредитным картам, 19,7% – по ипотечным кредитам, 3% – по автокредитам.