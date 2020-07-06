МОСКВА, 6 июл /ПРАЙМ/. Deutsche Bank улучшил прогноз по спаду экономики России до 5,5-6% на фоне постепенного открытия экономики после распространения коронавируса, говорится в аналитической записке банка, которая есть в распоряжении РИА Новости.

"Теперь наш базовый прогноз по снижению ВВП составляет 5,5-6% в 2020 году против 6-7% ранее. Риски представляются нам более сбалансированными – в то время как прогноз зарубежных экономик и риск второй волны все еще являются существенными, спад в этом году может оказаться гораздо менее значительным, если продолжится текущий тренд на открытие экономики", — отмечают экономисты.

В начале мая Deutsche Bank понизил прогноз по динамике ВВП России на 2020 год на фоне последствий распространения коронавируса: банк ожидал снижения экономики в 2020 году на 6,4% против 4,2% ранее.

Прогноз банка совпадает с ожиданиями Всемирного банка, озвученными в понедельник. Главный экономист института развития по России Aпурва Санги ранее заявил РИА Новости, что ожидаемое Всемирным банком снижение ВВП России на 6% в 2020 году на фоне коронавируса станет самым глубоким за последние 11 лет. В течение следующих лет ВВП вернется к росту, который составит 2,7% в 2021 году и 3,1% в 2022 году.

Согласно последнему публично озвученному прогнозу Минэкономразвития, ВВП РФ в 2020 году на фоне ограничительных мер в связи с коронавирусом снизится на 5%, а в 2021 году вырастет на 2,8%. Однако этот прогноз пока не утвержден правительством и не приобрел статус официального. По данным СМИ, прогноз дорабатывается.

Очередной этап снятия ограничений по коронавирусу в Москве был объявлен 23 июня, каждый регион устанавливает свой график поэтапного смягчения ограничений.