МОСКВА, 6 июл /ПРАЙМ/. Минпромторг России опубликовал проект правил уничтожения изъятых немаркированных товаров.

"Немаркированные товары и (или) оборудование с приложением копии решения суда или постановления по делу об административном правонарушении передаются уполномоченными государственными органами (организациями) Федеральному агентству по управлению государственным имуществом (его территориальным органам) для организации уничтожения", — говорится в тексте проекта, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что немаркированные товары и оборудование, изъятые ‎из оборота при производстве по уголовным делам, подлежат уничтожению в порядке, установленном постановлением правительства "О порядке реализации или уничтожения предметов, являющихся вещественными доказательствами, хранение которых до окончания уголовного дела или при уголовном деле затруднено", а изъятые по административным делам — постановлением правительства "О распоряжении имуществом, обращенным в собственность государства".

Как следует из текста проекта, Росимущество должно вести учет переданных ему для уничтожения немаркированных товаров, а также может привлекать для транспортировки, хранения и уничтожения немаркированных товаров юридических и физических лиц через процедуру госзакупки.