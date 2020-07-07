МОСКВА, 7 июл /ПРАЙМ/. Счетная палата РФ проверит выплату медикам дополнительных средств за риск в условиях COVID-19, а также использование бюджетных средств на закупку специального оборудования, в том числе аппаратов ИВЛ и бесконтактных термометров, соответствующие пункты в план контрольно-аналитических мероприятий ведомства на 2020 год.

В частности, в план вошел "мониторинг осуществления федеральных выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам медицинских организаций, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией".

Поддержать врачей, средний и младший медперсонал, водителей скорых, которые сейчас трудятся в условиях повышенной нагрузки, ранее распорядился глава государства. Изначально было принято решение, что пособие будет выплачиваться в течение трех месяцев, начиная с апреля, затем этот срок был продлен до конца лета.

В рамках поручения президента врачи получают по 80 тысяч рублей в месяц. Средний медицинский персонал – по 50 тысяч рублей, столько же – врачи скорых. Младший медперсонал, фельдшеры и водители скорых – по 25 тысяч рублей. Средства на это берутся из резервного фонда правительства: ранее было выделено 52 миллиарда рублей, в начале июля кабмин добавил еще 7,5 миллиарда рублей.

Обновленный план контрольных мероприятий госаудиторов также пополнили "проверка использования средств федерального бюджета, выделенных в 2020 году на первоочередные цели осуществления закупок аппаратов искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации" и "проверка использования средств федерального бюджета, выделенных в 2020 году на первоочередные цели осуществления закупок теплотелевизионных регистраторов, бесконтактных термометров и установок обеззараживания воздуха".

Средства на эти цели регионам также выделялись из резервного фонда правительства.