МОСКВА, 7 июл /ПРАЙМ/. Счетная палата РФ проанализирует эффективность системы обязательного медицинского страхования (ОМС), а также расходование бюджетных средств на организацию первичной медицинской помощи, соответствующие изменения внесены в план контрольно-аналитических мероприятий на 2020 год, опубликованный на сайте ведомства.

Также в текущем году аудиторы Счетной палаты проанализируют приоритетные меры государственной социально-экономической политики до 2024 года и влияние межбюджетных трансфертов на реализацию национальных проектов. Помимо этого, в обновлённый план проверок ведомства вошли анализ реализации государственной молодежной политики в субъектах РФ в 2018-2020 годах и анализ результативности мер по экологической реабилитации водных объектов в 2012-2019 годах и истекшем периоде 2020 года.

План также дополнен проверкой эффективности планирования и расходования бюджетных средств на оснащение регионов лесопожарной техникой.

Кроме того, в текущем году Счетная палата оценит деятельность институтов развития в финансовой сфере и проанализирует факторы, которые оказали существенное влияние на достижение целей деятельности Банка России.