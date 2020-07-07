МОСКВА, 7 июл /ПРАЙМ/. Госдума во вторник заслушает отчет о работе Счетной палаты РФ в 2019 году, который представит председатель контрольного ведомства Алексей Кудрин.

Согласно отчету, Счетная палата в 2019 году провела 319 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и выявила 4 443 нарушения. А общая сумма выявленных нарушений при поступлении и использовании средств бюджетной системы составила 884,6 миллиарда рублей, что на 14,5% больше по сравнению с 2018 годом.

При этом большинство всех выявленных нарушений связаны с неправильным ведением бухучета и некорректным составлением иной финансовой отчетности, 27% — нарушения при госзакупках и закупках некоторыми юрлицами, около 25% — нарушения при формировании и исполнении бюджета. В ходе выполнения представлений Счетной палаты в федеральный бюджет в 2019 году возвращено 4,5 миллиарда рублей, в 2018 году – 7,6 миллиарда. К ответственности за нарушения законодательства в 2019 году привлечено 436 должностных лиц, в 2018 году – 492.

В марте на заседании профильного комитета Госдумы по контролю и регламенту Кудрин говорил, что стратегия Счетной палаты предполагает не просто анализ бюджетных ресурсов и бюджетных расходов, их контроль, а совершенствование госуправления, в том числе в целях предотвращения нарушений. Контрольное ведомство, по его словам, активно приступило к выявлению системных проблем в бюджетной сфере и системе управления и поиску путей их решения.

"Даже министерства теперь стали к нам обращаться, благодарить за то, что не "цепляемся" за каждые 100 тысяч рублей, которые неправильно учтены в бухотчетности. Это все попадает в бюджетные нарушения. Они благодарны, что мы даем им предложения, как можно было бы решать эту проблему", — отмечал глава СП. При этом он обращал внимание, что Счетная палата все чаще применяет стратегический аудит в своей работе, обучает своих сотрудников этому методу, привлекает экспертов.