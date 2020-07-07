МОСКВА, 7 июл /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании во вторник обсудит проект о совершенствовании системы корпоративного управления ВЭБа для повышения оперативности и эффективности принятия решений по вопросам, стоящим перед госкорпорацией, сообщает пресс-служба кабмина.

"Проект федерального закона разработан в целях совершенствования системы корпоративного управления ВЭБ.РФ с учетом лучших российских и международных практик, отвечающих актуальным потребностям операционной деятельности ВЭБ.РФ и направленных на повышение эффективности государственной корпорации в целом. В случае принятия законопроекта он будет способствовать повышению оперативности и эффективности принятия решений по вопросам, стоящим перед ВЭБ.РФ, в том числе по вопросом участия ВЭБ.РФ в финансировании соответствующих проектов, а также их успешной реализации", — говорится в сообщении.

ВЭБ — национальный институт развития, в задачи которого входит содействие государственной социально-экономической политике, повышению конкурентоспособности национальной экономики и ее модернизации на инновационной основе.