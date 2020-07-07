МОСКВА, 7 июл /ПРАЙМ/. Правительство во вторник обсудит предоставление судоходным компаниям РФ, осуществляющим морские и речные круизные перевозки, субсидий на компенсацию расходов по договорам, заключенным с российскими лизинговыми компаниями, сообщила пресс-служба кабмина.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:… О выделении Росморречфлоту из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в целях предоставления в 2020 году субсидий российским судоходным компаниям, осуществляющим морские и речные круизные перевозки, на компенсацию их расходов по договорам, заключенным этими судоходными компаниями с российскими лизинговыми компаниями", — говорится в сообщении.

Отмечается, что субсидии предоставляются в целях непрекращения деятельности российских судоходных компаний, за исключением приостановки в связи с санитарно-противоэпидемическими мероприятиями для профилактики коронавируса. Кроме того, субсидии предоставляются для поддержки численности сотрудников судоходных компаний на уровне не ниже 70% от прошлого года.