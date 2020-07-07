МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к главе правительства Михаилу Мишустину с предложением уточнить формулировки поправок в федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости", а также еще несколько законодательных актов, регулирующих государственный кадастровый учет и регистрацию прав, сообщили РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.

Законопроект с поправками, разработанный правительством, внесен в Госдуму. По оценке Титова, он восполняет многие пробелы и конкретизирует нормы, в целом оптимизируя правовое регулирование.

"Однако отдельные его нормы вызывают беспокойство у специалистов отрасли, о чем свидетельствуют многочисленные обращения со стороны кадастровых инженеров и объединяющих их организаций", — отметил Титов.

В частности, законопроект предлагает наделить Федеральную кадастровую палату (ФКП) полномочиями на проведение работ, которые в настоящее время составляют основу частного бизнеса кадастровых инженеров. Речь фактически идет о формировании института государственных кадастровых инженеров, которые будут находиться в структуре ФКП и безвозмездно использовать государственные ресурсы, отмечается в письме Титова.

Их информационное и административное преимущество перед частными кадастровыми инженерами приведет к неконкурентным условиям и в итоге к монополизации рынка таких работ, считает Титов.

Кроме того, пояснительная записка к законопроекту не позволяет определить позицию авторов по поводу объемов и категорий кадастровых работ, фактически передаваемых в компетенцию ФКП, а также относительно влияния этого на рынок соответствующих услуг, отмечает Титов. Недостаточно четко определено положение кадастровых инженеров — сотрудников ФКП, подведомственного Росреестру – в общей структуре таких специалистов. "Ведь все кадастровые инженеры являются членами саморегулируемых организаций, контролирующих их профессиональную деятельность, однако Росреестр осуществляет функцию государственного надзора за деятельность СРО кадастровых инженеров", — указывает он.

В этих условиях возможность объективного контроля со стороны СРО существенно снижается, отмечает Титов и обращается к премьеру с просьбой доработать положения законопроекта в этой части.