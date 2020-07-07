МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. В первые шесть месяцев 2020 года российские суды признали несостоятельными 42,7 тысячи граждан, в том числе — индивидуальных предпринимателей. Как пишет газета "Известия" со ссылкой на единый реестр "Федресурс", это на 47,2% больше показателей аналогичного периода 2019 года.

Во втором квартале года обанкротились 20,4 тысячи россиян, рост к показателю прошлого года составил 29,6%.

При этом рост числа обанкротившихся граждан по сравнению с I кварталом замедлился: 68% к данным января-марта 2019-го.

Глава проекта "Федресурс" Алексей Юхнин пояснил, что на эти показатели оказало влияние то, что российские суды с конца марта и до середины мая рассматривали меньше дел о несостоятельности физических и юридических лиц, чем обычно. Это произошло по причине пандемии коронавируса и введенных в связи с этим карантинных мер в стране.

Юхнин добавил, что уже к концу полугодия — с возвращением к стандартному режиму работы — застой в судебной работе в предыдущие месяцы отчасти был компенсирован. В июне число личных банкротств выросло до 11,5 тысячи, это в два раза выше цифр 2019 года.

Что касается территориальной картины, то в абсолютном выражении по росту несостоятельности лидируют:

Москва — 2,5 тысячи, рост составил 11,6%,



Московская область — 2,2 тысячи банкротств, рост 18,9%,



Самарская область — 2 тысячи, рост 63,4%.

В целом по стране в первом полугодии 2020 года зафиксировано 29 новых банкротов на 100 тысяч жителей. В 2019 году это было 20 человек на 100 тысяч.