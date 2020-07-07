МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Японский экономист Юсукэ Оцубо считает, что экономика России, "закалённая" санкциями, показала неожиданную способность к сопротивлению по отношению к последствиям пандемии коронавируса. Об этом Оцубо написал в статье для издания JB Press.

По мнению эксперта, экономические издержки из-за введенного режима самоизоляции и резкое падение мировых цен на нефть не смогли нанести России удара такой мощи, какой можно было ожидать.

"Если мы сравним макроэкономические показатели России в период кризиса, связанного с коронавирусом, с кризисными ситуациями других лет, то увидим, что «коронашок» оказался для российской экономики не таким уж и страшным", — цитата по РИА Новости.

Власти России обладают довольно продвинутыми технологиями в преодолении кризисов. Это было сформировано в предыдущие периоды, и "нынешний кризис является лишним тому подтверждением", — отметил экономист.

Оцубо также считает, что западные инвесторы говорят о высокой устойчивости экономики РФ к последствиям "коронакризиса": в арсенале у властей страны остаётся ещё немало эффективных мер влияния на ситуацию.

Японец Юсукэ Оцубо — специалист по финансовым рынкам стран с развивающейся экономикой.