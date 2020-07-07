МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Импорт в РФ из дальнего зарубежья в январе-июне 2020 года снизился на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 94,12 миллиарда долларов, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) России.

"По предварительным данным таможенной статистики, в январе-июне 2020 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил 94 120,2 миллиона долларов и по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократился на 5,8%", — говорится в сообщении.

В июне стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья составил 16,407 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с маем на 9,5%. При этом импорт химической продукции увеличился на 25,9%, до 3,86 миллиарда долларов, машиностроительной продукции — на 8,8%, до 8,12 миллиарда долларов, а ввоз текстильных изделий и обуви сократился на 4%, до 905,2 миллиона долларов, продовольственных товаров и сырья для их производства — на 7,8%, до 1,598 миллиарда долларов.

В импорте химической продукции в июне по сравнению с маем возросли закупки фармацевтической продукции на 59,1%, полимеров и каучука — на 14,1%, парфюмерно-косметических товаров — на 10,9%, продукции органической и неорганической химии — на 9,8%, мыла и синтетических моющих средств — на 5,1%.

В импорте машиностроительной продукции возросли закупки судов и плавучих средств в 2,4 раза, железнодорожных локомотивов — на 35,5%, средств наземного транспорта — на 25,8%, электрооборудования — на 17,7%, инструментов и аппаратов оптических — на 17,1%, механического оборудования — на 15,7%. При этом сократились поставки летательных аппаратов на 57,7%.

В импорте продовольственных товаров и сырья для их производства сократились закупки растительного масла на 39,5%, овощей — на 38,7%, рыбы — на 28,3%, мяса и субпродуктов — на 15,5%, молочных продуктов — на 5,2%, сахара — на 2,6%. При этом поставки алкогольных и безалкогольных напитков увеличились на 26,1%, зерновых культур — на 24,6%, табака — на 3,2%, фруктов и орехов — на 2,6%.