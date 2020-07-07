МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Реальный ВВП еврозоны в текущем году упадет на 8,7% на фоне пандемии коронавируса COVID-19, говорится в промежуточном летнем экономическом прогнозе Еврокомиссии.

При этом в опубликованном в мае прогнозе ЕК прогнозировала спад экономики региона в 2020 году на 7,7%.

Между тем в 2021 году экономика еврозоны может вырасти на 6,1%, а не на 6,3%, как ожидалось ранее.

В том, что касается экономики всего Евросоюза, то ЕК теперь ждет ее падения в текущем году на 8,3%, а не на 7,4%, как ожидала весной. В следующем году ВВП ЕС вырастет, по оценкам Еврокомиссии, на 5,8%, хотя еще весной ожидался рост на 6,1%. "Европейская экономика в первом полугодии вступила в резкую рецессию с самым сильным снижением со времен Второй мировой войны", — добавляет ЕК.

"Эти прогнозы несколько ниже весенних и указывают на неполное восстановление (экономики — ред.), поскольку ожидается, что объем валового продукта в конце 2021 года будет примерно на 2% ниже, чем до кризиса, и примерно на 4,5% ниже зимнего прогноза по ВВП. Прогнозы по инфляции практически не изменились с весны: 0,3% ожидается в этом году и 1,1% в 2021 году", — говорится в докладе.

В своем промежуточном летнем прогноз ЕК приводит также прогноз по мировому ВВП за исключением стран ЕС. Показатель, согласно ожиданиям Еврокомиссии, сократится на 3,9% против ожидавшегося весной снижения на 2,9%, а в 2021 году вырастет на 4,9% вместо 5%, которые ЕК ждала весной. Последний прогноз ЕК по всей мировой экономике был опубликован в мае, и тогда организация прогнозировала, что она сократится в нынешнем году из-за пандемии нового коронавируса на 3,5%.