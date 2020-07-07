МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-мае текущего года снизилось на 40,4%, или на 32,3 миллиарда долларов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составило 47,7 миллиарда долларов, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС).

По данным таможенной статистики, в январе-мае 2020 года внешнеторговый оборот России составил 224 миллиарда долларов, сократившись на 17% в годовом выражении.

Экспорт России в январе-мае сократился на 22,3% в годовом выражении и составил 135,8 миллиарда долларов. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 87,4%, на страны СНГ — 12,6%. Основой российского экспорта в январе-мае традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 56,1% (в январе-мае 2019 года — 65,6%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 61,3% (в январе-мае 2019 года — 70%), в страны СНГ — 19,9% (33,8%).

Импорт РФ в январе-мае составил 88,2 миллиарда долларов, сократившись на 7,1%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 89,2%, на страны СНГ — 10,8%. В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование – 46% (в январе-мае 2019 года — 45,7%). В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров составила 48,8% (в январе-мае 2019 года – 49%), из стран СНГ – 22,3% (19,8%). Стоимостный объем ввоза этой продукции по сравнению с январем-маем 2019 года снизился на 6,3%.

В страновой структуре внешней торговли России ведущее место занимает Евросоюз как крупнейший экономический партнер страны. На долю ЕС в январе-мае приходилось 39,5% российского товарооборота (в январе-мае 2019 года – 42,5%), на страны СНГ – 11,9% (12%), на страны ЕАЭС – 8,4% (8,3%), на страны АТЭС — 34,3% (31,7%).