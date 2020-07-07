МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Перспективы возобновления воздушного сообщения с другими странами пока неясные, так как в мире еще возникают различные новые очаги вспышек коронавируса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Перспективы есть неясные, об этом вчера четко сказал президент… Она (ситуация — ред.) настолько неясная, насколько возникают различные новые очаги вспышек и в Европе, в различных городах, и в Азии, поэтому ситуация абсолютно в этом плане нестабильная, она меняется изо дня в день", — сказал Песков журналистам.